Худайбердиева: возмущалась, когда Безруков раскритиковал Алиева. Не увидела там алкоголика

Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева высказалась о номере чемпиона России и Европы Дмитрия Алиева на турнире шоу-программ «Русский вызов». Напомним, народный артист России Сергей Безруков, сидевший в жюри, раскритиковал его выступление.

«Я прямо возмущалась, – возможно, немножечко громко! – когда Сергей Безруков раскритиковал номер Алиева. Потому что я в этом увидела и поняла всё – там был протест абсолютный, и Дима невероятно отыграл, показал. Как мне показалось, этот человек в автобусе, вот он едет – обычный, очочки, свитерочек, авоська, хлеб, яблоки молоко – едет с работы. Я не увидела в этом алкоголика вообще, не понимаю, почему он сказал про алкоголика. Вот он вроде уснул, вышел из автобуса – и всё не так, всё не эдак.

Очень круто поставлено – на каждый акцент он делает прыжок, эх раз, эх ещё раз и много-много раз… Суперномер – я Диму таким никогда не видела. И потом в секунду, когда он возвращается в автобус – мне показалось, что человек недоволен. Он что-то говорит, хочет протестовать, но в конечном итоге всё равно раз — и сел в свой автобус. Я сказала об этом Диме, и он ответил, что всё правильно я увидела», — сказала Худайбердиева в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».