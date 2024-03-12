Ксения Синицына: узнала о дневнике Тани Савичевой только от тренеров и заинтересовалась

Российская фигуристка Ксения Синицына рассказала о теме своего номере на турнире шоу-программ «Русский вызов». Напомним, по итогам турнира спортсменка разделила третье место вместе с Оксаной Домниным/Максимом Шабалиным, Алексеем Тихоновым/Марией Петровой.

«У нас были сомнения, когда мы его ставили. Тут либо ты попадёшь в сердца людей, либо скажут, зачем вы вообще взяли эту тему. Пришлось достаточно хорошо потрудиться, вжиться в роль, и всё сложилось удачно.

Честно, я узнала об этом дневнике (Тани Савичевой – прим. «Чемпионата») только от тренеров и заинтересовалась этой темой, всё прочитала про это. Не знаю за других – но я только узнала.

Не было ли ощущения, что переиграла? Честно, не знаю. Такая тема, что оно само идёт, эти эмоции ты не контролируешь. Когда мы приехали на турнир, номер длился пять с половиной минут. Нам сказали, что время не безгранично, ваш номер может длиться плюс-минус три минуты. Нам пришлось экстренно сокращать все части, урезать музыку. Немного получилось скомкано. Там было чуть больше музыки. И средняя часть была понасыщеннее. Но так сказали, поэтому пришлось сокращать. Возможно, должно было быть что-то ещё.

Будем ли оставлять этот номер? Мы изначально ставили этот номер с намёком на то, что меня позовут в какие-нибудь шоу, что я смогу его катать, например, на шоу, посвящённых 9 мая», — сказала Синицына в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».