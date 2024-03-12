Синицына: Ягудин — не было равных. Катать программу и читать стих — это что-то новое

Российская фигуристка Ксения Синицына, занявшая третье место в рамках турнира шоу-программ «Русский вызов», поделилась эмоциями от победы в турнире Алексея Ягудина. Напомним, олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании получил главный приз второй год подряд.

«Во-первых, меня очень поразила Елизавета Туктамышева – я смотрела её номер не отрываясь, еле дыша. Мне очень понравилось. Это было замечательно. Потом мне также понравились Мария Петрова с Алексеем Тихоновым, «Ёжик в тумане» – душевно, мило, дружелюбно. Ну и Алексей Ягудин – не было равных, катать программу и читать стих – это тоже было что-то новое, необычное, мне тоже понравилось», — высказалась Синицына в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».