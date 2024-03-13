Боброва и Журанков — о Савосине-Шарикове: очаровательно! Не видели такого Романа никогда

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор фигурного катания Андрей Журанков поделились впечатлениями от номера серебряного призёра чемпионата мира среди юниоров Романа Савосина на турнире шоу-программ «Русский вызов».

Боброва: Очаровательно, просто очаровательно! Мне кажется, только он мог так сделать.

Журанков: Мы не видели такого Романа Савосина никогда! Никто даже представить себе не мог такого артистического таланта! Мы восхищались его Челентано, но перевоплотиться в Шарикова… По моей шкале: оригинальность идеи – супер, режиссура – прекрасно, от того момента, как его ввозит Борменталь-Галлямов. Взгляд Шарикова, который из пса превратился в человека, и дальше вот этот весь номер, Полиграф Полиграфыч и этот финал под стулом – это трансформация, которая для актёра самое ценное! Никто от него не ожидал!

Боброва: А я ожидала и очень рада, что он не ушёл в «нудли». Очень рада этому номеру – что он был на этом шоу-турнире.

Журанков: Фишка ещё в том… Кто Шариков в этом фильме? Он не вызывает симпатии. Он же потом идёт ловить кошек, говорит фу, кошками провонял, говорит, что не согласен с Энгельсом и Каутским – с обоими. Этот персонаж вызывает исключительно отторжение, презрительное отторжение, это всё усиливает Евстигнеев, профессор потрясающий. А тут получился обаятельный Шариков!

Боброва: Один из ярчайших номеров, можем только дифирамбы ему петь.

Отметим, что в рамках турнира Роман Савосин получил специальный приз от Бориса Эйфмана.