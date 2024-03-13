«Номер её не потряс». Журанков назвал оценку Тарасовой в адрес Ягудина объективной

Спортивный комментатор Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» высказал уверенность в том, что номер олимпийского чемпиона Алексея Ягудина, второй раз подряд выигравшего турнир шоу-программ «Русский вызов», не потряс его тренера и учителя Татьяну Тарасову, комментирующую соревнования.

«Знаете, что самое верное сказала Тарасова? Это очень правильная, объективная оценка, когда она сразу сказала: «Я его очень люблю, поэтому мне сложно говорить». И это означало, что номер её не потряс. Потому что, когда её потрясла Синицына, когда её потрясла Фролова, когда её потрясли Петрова и Тихонов, она прям так и выдала», — поделился Журанков.

Напомним, второе место на турнире «Русский вызов» заняла Елизавета Туктамышева. Третье место, исходя из голосования жюри, разделили несколько участников — Ксения Синицына, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Алексей Тихонов и Мария Петрова.