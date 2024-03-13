Боброва — о Ягудине: он должен быть вне конкурса. Это невозможно судить

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Екатерина Боброва высказалась о победе Олимпийского чемпиона Алексея Ягудина в турнире шоу-программ «Русский вызов». Напомним, спортсмен получил главный приз второй год подряд.

«Я тоже Лёшу очень люблю. То, что он до сих пор владеет так коньком, мягкие колени, хоть уже и после операции, может быть, это не оправдание, но, тем не менее, это заслуживает уважения. Он правильно уже который раз говорит, что ему с микрофоном легче. Вот он и совместил то, что требуют правила шоу-турнира, и то, в чём ему легче сейчас.

Но мне кажется, у него вот это всё должно быть уже, как у Костомарова с Домниной, — вне конкурса. Он сам по себе прекрасен, и это невозможно судить. Ты просто по-другому к нему относишься, не как к другим спортсменам. Вот, возможно, поэтому к нему и к Петровой с Тихоновым нельзя адекватно относиться в этом шоу-турнире. Хочется отдать им все призы только потому, что они выходят на лёд и творят», — поделилась своими эмоциями Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».