«Лёша эти стихи очень много кричал. Было много пафоса». Журанков — о номере Ягудина

Спортивный комментатор Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» высказал мнение о том, что в номере Алексея Ягудина, теперь уже двухкратного победителя турнира шоу-программ «Русский вызов», было слишком много пафоса.

«Есть в искусстве такая вещь — идём беспроигрышным путём. Мы берём беспроигрышные ингредиенты: берём музыку Артемьева, которая всегда работает, берём стихи Роберта Рождественского, которые у всех ассоциируются со Штирлицем и народнейшим фильмом, с голосом Кобзона, который там не кричит в этой песне, кстати. И берём беспроигрышный вариант — Лёша Ягудин. Совмещаем эти три идеальных ингредиента — получаем победный результат.

В этом номере он читал стихи, это новаторство, это эксперимент. И это очень круто, что здесь, на этом турнире, у нас были такие эксперименты, которых было много. Это крутая оригинальная идея. Браво им за это, 100%. Но, к сожалению, Лёша эти стихи очень много кричал. Очень много было пафоса и эмоций верхнего ассоциативного уровня», — поделился Журанков.