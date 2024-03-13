«Синицина/Кацалапов — доброта и душевность?» Боброва — о призах «Русского вызова»

Ведущие подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» Екатерина Боброва и Андрей Журанков поделились впечатлениями от номера чемпионов мира и Европы Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в рамках турнира шоу-программ «Русский вызов». Напомним, спортсмены получили специальный приз от Бориса Эйфмана.

Боброва. Проблема ещё в том, что, видимо, судьям очень хотелось наградить конкретных людей, которые им понравились, и это нормально… Но если у тебя номинация за костюм и ещё свой личный приз, ты просто скажи: “Мой личный приз достаётся такому-то человеку, но словами ещё хочу отметить вот этого, в самое сердце”. У меня будет пара вопросов, именно несовпадение номинации и…

Журанков. Это со второй номинации началось. “За доброту и душевность” Синицина/Кацалапов – ребята, вы серьёзно? А когда плакали все женщины в зале под Даню Самсонова, Аида Гарифуллина тоже слезами заливалась…

Боброва. Там и Сергей Безруков рыдал.

Журанков. Я Вику с Никитой очень люблю, но там что, доброта и душевность?

Боброва. За изящество, в первую очередь. Без вопросов.

Журанков. А “за подаренное хорошее настроение” – Марк Кондратюк.

Боброва. Она же объяснила свою точку зрения: за подаренное хорошее настроение – это не когда ты улыбаешься и счастлив. Она сказала, что можно и поплакать, поэтому Марк.

Журанков. А там и не поплакать, какая-то полная неразбериха.