Боброва рассказала, как ставила номер для Даниила Самсонова на турнир шоу-программ

Ведущая подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» Екатерина Боброва рассказала о том, как ставила номер для турнира шоу-программ ученику Этери Тутберидзе Даниилу Самсонову.

Екатерина. Мы встретились с Даней и с его мамой, накидали идей, согласовали две и отправили заявку. Были очень рады увидеть себя в списках и сразу после Кубка принялись ставить. У нас было буквально две с половиной тренировки, можно сказать, по ночам ставились. Но для меня это огромный опыт, за который я безумно благодарна. То, как мы искали эти видео, то, как мы писали стихотворение с Даней, десять тысяч вариантов его прочтения было, то, как мы с мамой в раздевалке её голос записывали… Была проделана колоссальная работа, и я очень благодарна, что они мне доверились, что я получила опыт, что было очень интересно работать.

Мама сказала, что получилось то, что мы с ними обсуждали, и Даня тоже порадовался. Это его идея. Мы показали его личный посыл, чтобы все остальные вспомнили о своих мамах. То, что по телевизору показали слёзы того же Сергея Безрукова, это говорило о многом, даже несмотря на то, что Даня не получил приз. Я сразу сказала, что это такой тонкий момент, непонятно, опять же, как происходило судейство. Но когда в конце мы фотографировались на льду, зрители уходили, женщина крикнула: «Даня, спасибо за номер! Мы все плакали». И часть людей поаплодировали. Я говорю: «Дань, вот это самое важное».

Отметим, что Самсонов попал в число тех спортсменов, которые не получили никаких призов от членов жюри.