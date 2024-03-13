«Только ради этой идеи мы согласились». Петрова и Тихонов — о шоу-турнире

Многократные чемпионы мира и Европы в парном катании Алексей Тихонов и Мария Петрова поделились своими впечатлениями от выступления в турнире шоу-программ «Русский вызов». Напомним, спортсмены заняли третье место, разделив его с Ксенией Синицыной и Оксаной Домниной/Максимом Шабалиным.

Алексей. Идея родилась у Максима Транькова, на самом деле. Это не «Ёжик в тумане», это другая сказка, которую он нашёл и рассказал об этом. Мы за неё зацепились и подумали, что это возможно попробовать сделать, было желание попытаться это сделать. Сначала было непонятно, потому Илья Авербух, с которым мы долгое время работали, был занят. Я позвонил даже Егору Дружинину, он сказал, что, возможно, будет в жюри, поэтому не сможет помочь.

Мария. Идея была необычной для нас, и только ради этой идеи мы согласились, потому что это было интересно сделать. Это очень тонкая история, которую сложно сделать, поэтому мы захотели это сделать.

К тому, чтоб самим читать текст, мы пришли постепенно. Мы сначала хотели вставить начало оригинального текста, потому что то, что дальше происходило, этого нет в самом «Ёжике в тумане», этот текст взят из сказки, которую кто-то озвучил.

Алексей. То, как Алексей Баталов начинает сказку «Ёжик в тумане»… Я старался немножечко подстроиться под его манеру передачи.

Мария. Если начало бы было Баталова, а потом переключилось бы на нас… Мы подумали, что это будет плохой переход на наши голоса, поэтому мы решили с начала начать самим. И я пересматриваю, и мне очень понравилось, как мы прочитали эту историю.