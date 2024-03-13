«Оказалось невероятно сложно». Петрова и Тихонов рассказали, как готовились к шоу-турниру

Российские фигуристы Мария Петрова и Алексей Тихонов, в эти выходные ставшие участниками турнира шоу-программ «Русский вызов», в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» рассказали о своей подготовке к турниру.

Мария Петрова. Мы думали, как это сделать, — со словами или без. Но это настолько тонко… Мы ещё очень много убрали по жестам, потому что сначала был перехлёст жестов. Когда ты начинаешь делать это, ты всё равно начинаешь жестикулировать, и мы очень долго пытались убрать у себя слова и жестикуляцию. Мы хотели делать так, чтобы это было минимально по движению. И это оказалось невероятно сложно, так как, когда человек говорит, ему хочется махать руками, что-то показывать. А вот этот минимум движений — маленький кивок, маленький взгляд, небольшие движения руками — мы отрабатывали дома. Полина (дочь Петровой и Тихонова) нас снимала, и мы отрабатывали, чтобы это было очень незначительно и прямо на грани. Чтобы не было ни перебора, ни недобора.

Алексей Тихонов. В итоге мы сошлись на том, что не нужно разговаривать. Мы оба знали текст, потому что мы его наговаривали и учили. Но решили, что будет тоньше и лучше, если мы не будем разговаривать. Это будет внутренний посыл, внутренние эмоции, которыми мы надеемся удивить зрителей. И если это так случилось, мы этому несказанно рады, правда.

Напомним, по итогам турнира фигуристы заняли третье место, разделив его с Ксенией Синицыной и Оксаной Домниной/Максимом Шабалиным.