Боброва — о турнире шоу-программ: для меня Петрова и Тихонов были на первом месте

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Екатерина Боброва назвала номер Петровой/Тихонова на турнире шоу-программ «Русский вызов» «идеальным» по всем параметрам. По мнению спортсменки, он должен был получить главный приз турнира.

«Я присутствовала на генеральном прогоне и уже тогда понимала, что для меня этот номер — вне конкуренции на этом шоу-турнире. Для меня Мария Петрова и Алексей Тихонов были на первом месте при всём уважении и любви ко всем остальным. Потому что в совокупности этот номер идеальный для турнира шоу-программ. В нём есть и фигурное катание, и актёрское мастерство, и работа со зрителем, и работа ТВ-картинки. Он подходит по теме. И костюмы, что бы там судьи ни говорили, были тоже правильно отыграны, потому что это было понятно, без перебора, и ничего не отвлекало от главного действия», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».