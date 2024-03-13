Петрова и Тихонов — о турнире шоу-программ: то, что там ругают, — наоборот, очень классно

Многократные чемпионы мира и Европы в парном катании Алексей Тихонов и Мария Петрова поделились своими впечатлениями от судейства турнира шоу-программ «Русский вызов». Напомним, спортсмены заняли третье место, разделив его с Ксенией Синицыной и Оксаной Домниной/Максимом Шабалиным.

Алексей Тихонов. Мне очень нравится, что этот турнир даёт возможность посмотреть на фигурное катание немножечко с другой стороны. Со стороны творчества и всего такого. Плохо это или хорошо, но это сработает в дальнейшем. Кто-то доволен, кто-то недоволен, неважно. И это классно. Это творчество. И это будет работать на нас, на российскую фигурку. Правда, это очень здорово.

Мария Петрова. А я хочу вообще сказать, что в этом году мне намного больше понравилось. Ребята ставят программы. То, что там ругают, то, что-то говорят не то, — это, наоборот, очень классно. Ребята пробуют себя, учатся. У нас сколько лет было этого «Ледникового периода»? Каждую неделю нас ругали, хвалили, обижали, всякое происходило. А у них есть возможность учиться на этих турнирах, проявить себя, проявить себя с другой стороны, показать разные свои возможности. Это может быть и неудачно, а может быть и удачно. Но это настолько здорово, и не надо этого бояться, потому что многие, мне кажется, боятся, что их плохо оценят. А тут смысл не в оценке, тут смысл в твоём проявлении, насколько ты можешь открыться зрителям. Зрители всегда всё увидят и правильно оценят.