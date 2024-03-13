Петрова — об участии с Тихоновым в шоу-турнире: мы претендовали на первое место

В подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» российские фигуристы Мария Петрова и Алексей Тихонов, выступавшие в эти выходные на турнире шоу-программ «Русский вызов», признались, что могли выиграть главный приз. По словам спортсменов, идея их номера была одной из самых интересных на турнире.

При этом, по оценкам членов жюри, спортивная пара заняла третье место.

Мария Петрова. Мне понравились Оксана Домнина с Максимом Шабалиным очень. Очень понравился Димка Алиев. Вот это прям было тоже очень тонко. Вживую Диму я не видела, но в телеверсии это смотрелось отлично, мне настолько эмоционально зашло! Есть такая эмоция, которая вроде не до конца выходила, но она была такой яркой. И, как нам Полина говорила, мы ехали за призом «За доброту и душевность». Но я на самом деле после того, как всё посмотрела, согласна, что мы претендовали на первое место. Всё благодаря этой идее. Только этой идее. Потому что другое исполнить на такой уровень, наверное, мы не смогли бы.