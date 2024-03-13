Вайцеховская: не пойму, за что именно должна извиниться Тарасова перед Тутберидзе

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская сказала, что не видит поводов для извинений заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой перед Этери Тутберидзе.

Напомним, ранее Тарасова, обсуждая тему допинга Камилы Валиевой, заявила, что таблетку спортсмену может дать только тренер. На это резко отреагировала Тутберидзе, указав Тарасовой на необходимость извинений перед ней и её тренерским штабом.

«Прекрасно понимаю, что именно так сильно зацепило Этери Тутберидзе в подтексте слов Татьяны Тарасовой, но при этом не пойму, за что именно должна извиниться Тарасова, даже если из чисто конъюнктурных соображений она это сделает.

Татьяна Анатольевна на самом деле сформулировала (и, как мне показалось, вообще безотносительно Тутберидзе и Валиевой) основополагающую в большом спорте вещь: спортсмен не имеет права принять какое-то снадобье, таблетку, микстуру никак иначе, кроме как из рук (или с одобрения) собственного тренера. Точно так же как врач не имеет никакого права рекомендовать спортсмену препарат, не согласовав свою рекомендацию с тренером и не получив от него «добро».

Могу ошибаться, конечно, но, думаю, реакция Этери связана и с этим тоже. Она и сама как профессионал могла бы повторить слова Тарасовой, если бы речь шла о другой спортсменке. Потому что с точки зрения спорта высших достижений это аксиома. Правило, не требующее доказательств».