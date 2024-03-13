Авербух — о Ягудине на «Русском вызове»: в творчестве побеждает каждый, кто ищет и пробует

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух подвёл итоги турнира шоу-программ «Русский вызов», который состоялся 9 марта в Санкт-Петербурге.

Победителем соревнований (второй год подряд) стал олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира Алексей Ягудин. Очередную победу Ягудину принесло выступление под живое исполнение стихотворения «Мгновения» Роберта Рождественского.

«9 марта случился турнир «Русский вызов», а вместе с ним и развернувшиеся баталии со всем спектром эмоций. Накануне шла активная подготовка и не зря, ведь вместе с Алексеем Ягудиным нам удалось одержать победу! Хотя считаю, что в творчестве победителем является каждый, кто ищет, пробует, ошибается и идёт дальше!» — написал Авербух в своих социальных сетях.

Запись трансляции турнира шоу-программ «Русский вызов» доступна в Okko.