Финал Гран-при России среди юниоров, танцы на льду: во сколько ПП, где смотреть

Сегодня, 14 марта, в Сочи на финале Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров сезона-2023/2024 танцевальные дуэты представят произвольные танцы. Начало прокатов — в 14:00 мск.

Лидерами соревнований после ритм-танца являются московские фигуристы Анна Щербакова и Егор Гончаров, получившие от судей 73,11 балла. На втором месте по итогам выступлений с ритм-танцем располагаются Анна Коломенская и Артём Фролов (Московская область), набравшие 71,94 балла. Замыкает тройку дуэт из Москвы Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин, получивший 70,28 балла.

Финал Гран-при по фигурному катанию среди юниоров сезона-2023/2024 завершится завтра, 15 марта.

Трансляции соревнований покажет официальный сайт Первого канала.