Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристке Анне Щербаковой предстоит операция на голеностопе

Фигуристке Анне Щербаковой предстоит операция на голеностопе
Комментарии

Российской фигуристке Анне Щербаковой, олимпийской чемпионке 2022 года, чемпионке мира, многократной чемпионке России в женском одиночном катании предстоит операция на голеностопе.

«Щербакова пропускает шоу Тутберидзе из-за травмы. Ей предстоит операция на голеностопе», — приводит слова источника ТАСС.

Ранее пресс-служба шоу команды заслуженного тренера России Этери Тутберидзе сообщила, что Щербакова пропустит весенний тур.

Позднее сама фигуристка написала более подробную информацию в своём аккаунте в соцсети, уточнив, что не сможет принять участия в туре именно из-за травмы.

Напомним, из-за проблем со здоровьем Анна Щербакова пропускала конкурс капитанов в рамках Кубка Первого канала 2024 года, так как не могла соревноваться.

Материалы по теме
Анна Щербакова не примет участия в туре ледового шоу Этери Тутберидзе
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android