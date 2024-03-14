Фигуристке Анне Щербаковой предстоит операция на голеностопе

Российской фигуристке Анне Щербаковой, олимпийской чемпионке 2022 года, чемпионке мира, многократной чемпионке России в женском одиночном катании предстоит операция на голеностопе.

«Щербакова пропускает шоу Тутберидзе из-за травмы. Ей предстоит операция на голеностопе», — приводит слова источника ТАСС.

Ранее пресс-служба шоу команды заслуженного тренера России Этери Тутберидзе сообщила, что Щербакова пропустит весенний тур.

Позднее сама фигуристка написала более подробную информацию в своём аккаунте в соцсети, уточнив, что не сможет принять участия в туре именно из-за травмы.

Напомним, из-за проблем со здоровьем Анна Щербакова пропускала конкурс капитанов в рамках Кубка Первого канала 2024 года, так как не могла соревноваться.