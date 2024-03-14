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Танцевальный дуэт Щербаковой и Гончарова одержал победу на финале ГП России среди юниоров

Танцевальный дуэт Щербаковой и Гончарова одержал победу на финале ГП России среди юниоров
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Сегодня, 14 марта, в Сочи на финале Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров сезона-2023/2024 танцевальные дуэты завершили свои выступления. Лучшим по итогам двух прокатов стал дуэт Анны Щербаковой и Егора Гончарова из Москвы. Фигуристы получили от судей 180,42 балла.

Второе место заняли фигуристы Анна Коломенская и Артём Фролов. Третьими по итогам двух прокатов стали Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин.

Фигурное катание. Финал Гран-при России среди юниоров, Сочи.
Танцы на льду. Итоговое положение.

1. Анна Щербакова — Егор Гончаров (Москва) — 180,42 балла.
2. Анна Коломенская — Артём Фролов (Московская область) — 176,75.
3. Милана Кузьмина — Дмитрий Студеникин (Москва) — 175,89.

Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Финал, Сочи
Юниоры. Танцы на льду. Произвольный танец
14 марта 2024, четверг. 14:00 МСК
Окончено

Финал Гран-при по фигурному катанию среди юниоров сезона-2023/2024 завершится завтра, 15 марта.

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