Танцевальный дуэт Щербаковой и Гончарова одержал победу на финале ГП России среди юниоров

Сегодня, 14 марта, в Сочи на финале Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров сезона-2023/2024 танцевальные дуэты завершили свои выступления. Лучшим по итогам двух прокатов стал дуэт Анны Щербаковой и Егора Гончарова из Москвы. Фигуристы получили от судей 180,42 балла.

Второе место заняли фигуристы Анна Коломенская и Артём Фролов. Третьими по итогам двух прокатов стали Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин.

Фигурное катание. Финал Гран-при России среди юниоров, Сочи.

Танцы на льду. Итоговое положение.

1. Анна Щербакова — Егор Гончаров (Москва) — 180,42 балла.

2. Анна Коломенская — Артём Фролов (Московская область) — 176,75.

3. Милана Кузьмина — Дмитрий Студеникин (Москва) — 175,89.

Финал Гран-при по фигурному катанию среди юниоров сезона-2023/2024 завершится завтра, 15 марта.