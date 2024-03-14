Александра Трусова рассказала, что записалась на занятия бальными танцами

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 в Пекине (Китай), российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что будет пробовать себя в новом виде деятельности — бальных танцах. По словам фигуристки, она уже записалась на занятия.

«Есть ли желание попробовать себя в чем-то новом? Да, я даже записалась. Попробую бальные танцы», — сказала Трусова на паблик-токе «Чемпионата».

Ранее бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года, призёр чемпионатов Европы и победитель чемпионата России 2022 года рассказала, есть ли у неё желание сняться в кино. Трусова поделилась, что хочет попробовать себя в жанре в фэнтези. Она, также, ответила на вопрос о том, что смотрит: кино или сериалы. Спортсменка предпочитает сериалы.