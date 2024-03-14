Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александра Трусова рассказала, что записалась на занятия бальными танцами

Александра Трусова рассказала, что записалась на занятия бальными танцами
Александра Трусова
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 в Пекине (Китай), российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что будет пробовать себя в новом виде деятельности — бальных танцах. По словам фигуристки, она уже записалась на занятия.

«Есть ли желание попробовать себя в чем-то новом? Да, я даже записалась. Попробую бальные танцы», — сказала Трусова на паблик-токе «Чемпионата».

Ранее бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года, призёр чемпионатов Европы и победитель чемпионата России 2022 года рассказала, есть ли у неё желание сняться в кино. Трусова поделилась, что хочет попробовать себя в жанре в фэнтези. Она, также, ответила на вопрос о том, что смотрит: кино или сериалы. Спортсменка предпочитает сериалы.

Материалы по теме
33 миллионера по итогам сезона! Сколько заработали наши фигуристы на соревнованиях
33 миллионера по итогам сезона! Сколько заработали наши фигуристы на соревнованиях
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android