Трусова: я бы очень хотела принять участие в «Громком вопросе», но не умею импровизировать

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 в Пекине (Китай), российская фигуристка Александра Трусова рассказала, в каком из шоу хотела бы принять участие. Спортсменка видит себя участницей одного из популярных в Интернете шоу.

«Хотела бы принять участие в каком-нибудь шоу именно в качестве участника, а не в жюри? Я бы очень хотела принять участие в «Громком вопросе». Это из того, что я помню и очень хочу. А как участник… Там прям участвовать надо (смеётся). Я не умею импровизировать. Наверное, «Громкий вопрос». А остальное лучше в жюри», — сказала Трусова на паблик-токе «Чемпионата».

Ранее спортсменка рассказала, что записалась на занятия бальными танцами. Также, бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года заявила, что ей во время учёбы в институте приходится много читать.