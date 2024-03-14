Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Трусова призналась, что не хотела бы отдавать своих будущих детей в фигурное катание

Трусова призналась, что не хотела бы отдавать своих будущих детей в фигурное катание
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в одиночном катании, 19-летняя российская фигуристка Александра Трусова ответила, в какую спортивную секцию хотела бы отдать своих будущих детей.

«Не в фигурное катание. Потому что я знаю, что это тяжело. Я бы не хотела, чтобы они вообще… Наверное, куда попросят, туда и отдам. А пока не будут просить, не буду отдавать», — сказала Трусова на паблик-токе «Чемпионата».

Трусова, помимо серебра на ОИ-2022, выигрывала золото ЧР-2022, две золотые медали юниорских ЧМ (2018, 2019) и бронзу взрослого ЧМ-2021. Последним на данный момент соревнованием фигуристки стал пятый этап Гран-при России, который прошёл в ноябре 2022 года в Самаре., Трусова заняла на этом этапе второе место.

Материалы по теме
33 миллионера по итогам сезона! Сколько заработали наши фигуристы на соревнованиях
33 миллионера по итогам сезона! Сколько заработали наши фигуристы на соревнованиях
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android