Трусова призналась, что не хотела бы отдавать своих будущих детей в фигурное катание

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в одиночном катании, 19-летняя российская фигуристка Александра Трусова ответила, в какую спортивную секцию хотела бы отдать своих будущих детей.

«Не в фигурное катание. Потому что я знаю, что это тяжело. Я бы не хотела, чтобы они вообще… Наверное, куда попросят, туда и отдам. А пока не будут просить, не буду отдавать», — сказала Трусова на паблик-токе «Чемпионата».

Трусова, помимо серебра на ОИ-2022, выигрывала золото ЧР-2022, две золотые медали юниорских ЧМ (2018, 2019) и бронзу взрослого ЧМ-2021. Последним на данный момент соревнованием фигуристки стал пятый этап Гран-при России, который прошёл в ноябре 2022 года в Самаре., Трусова заняла на этом этапе второе место.