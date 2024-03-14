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12-летняя Елена Костылева перешла в академию Евгения Плющенко — Источник

12-летняя Елена Костылева перешла в академию Евгения Плющенко — Источник
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12-летняя российская фигуристка Елена Костылева начала тренироваться в академии двукратного олимпийского чемпиона, трёхкратного чемпиона мира Евгения Плющенко, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, первая тренировка Костылевой в «Ангелах Плющенко» состоялась 12 марта.

Несмотря на столь юный возраст, Костылева уже успела потренироваться под руководством таких именитых специалистов, как Сергей Давыдов, Этери Тутберидзе, Вадим Раевский и Виктория Буцаева. Что касается титулов, Елена является чемпионкой Москвы и обладательницей бронзовой медали первенства России среди юниоров.

Отметим, что юная Костылева уже владеет тремя элементами ультра-си: тройным акселем, четверными тулупом и сальховом.

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