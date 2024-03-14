Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Евгений Плющенко прокомментировал переход Елены Костылевой в свою академию

Евгений Плющенко прокомментировал переход Елены Костылевой в свою академию
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, а ныне тренер Евгений Плющенко подтвердил, что 12-летняя российская фигуристка Елена Костылева начала заниматься в его академии «Ангелы Плющенко».

«Поддержал переход в мою команду Лены Костылевой. Мы отработали две тренировки и готовимся к первенству России», — приводит слова Плющенко ТАСС.

Переход Костылевой к Плющенко также объяснила мама Елены Ирина.

«Мы перешли. Будем готовиться к первенству России с ним. Он нравится нам как тренер и как человек, это главное, чтобы ребёнка доверить», — сказала Ирина.

Костылева перешла к Плющенко от Игоря Лютикова. Отметим, что юная россиянка уже владеет тремя элементами ультра-си: тройным акселем, четверными тулупом и сальховом.

Материалы по теме
Ученица Тутберидзе идёт последней в финале Гран-при! Но она ещё может взять золото
Ученица Тутберидзе идёт последней в финале Гран-при! Но она ещё может взять золото
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android