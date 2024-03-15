Финал Гран-при России среди юниоров, юноши: во сколько ПП, где смотреть

Сегодня, 15 марта, в Сочи на финале Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров юноши-одиночники представят свои произвольные программы. Начало прокатов — в 13:30 мск.

После прокатов с короткой программой лидером соревнований является московский фигурист Лев Лазарев, получивший от судей 89,46 балла. Второе место занимает спортсмен из Санкт-Петербурга Николай Угожаев, набравший 88,34 балла. Тройку лидеров после короткой программы замыкает фигурист Арсений Федотов из Москвы. Спортсмен получил за прокат 87,39 балла.

Финал Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 среди юниоров завершится сегодня, 15 марта.

Трансляции соревнований можно будет посмотреть на официальном сайте Первого канала.