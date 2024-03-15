«Сколько уже можно судить судейство?» Чемпионы мира по танцам — о результатах шоу-турнира

Чемпионы мира, Европы и России по спортивным бальным танцам Марина и Артемий Каташинские высказались о судействе на турнире шоу-программ «Русский вызов».

«Знаете, какую вещь хочется сказать… Сколько уже можно судить судейство? Победителей не судят — раз. Два — пора уже расслабиться и понять, что это не тот формат, где все грызутся за свои места. Здесь все должны получать удовольствие, как зрители, также и судьи. Мне кажется, здесь надо немножечко расслабиться, взять вектор на позитивный настрой и относиться к оценкам по-философски. Естественно, те, кто не в материале, ощущают это как турнир, на котором выставляются оценки и кого-то сравнивают. Но все участники этого турнира несравнимы друг с другом, они все эталоны, они все профессионалы своего дела», — сказал Каташинский в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

«У нас есть такое понятие в спорте, как general looking — это когда судьи формально выставляют оценки, но все понимают, что это турнир среди сильнейших. Мы понимаем, что это история больше для зрителей. Вряд ли Женя Медведева расстроилась, что выиграл Алексей Ягудин. Поэтому тут некая фикция происходит. Но, с другой стороны, может произойти и какой-то форс-мажор, который взбудоражит. Например, в следующем году какая-нибудь молодая спортсменка возьмёт и обойдёт всех мастодонтов, и это будет новый инфоповод. Тут хорошее поле, чтобы создавать ситуацию для привлечения внимания. Я думаю, что совсем убрать оценки — это будет неинтересно для зрителя, но внутри каждый спортсмен понимает, что это всё условность», — отметила Каташинская.