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«Скорее, 2DROTS вдохновлялись». Фигурист Савосин — о ведении YouTube-канала

«Скорее, 2DROTS вдохновлялись». Фигурист Савосин — о ведении YouTube-канала
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Двукратный серебряный призёр этапов Гран-при России, вице-чемпион мира среди юниоров 2019 года Роман Савосин рассказал о YouTube-канале «Skating Skills», созданном совместно с фигуристом Егором Мурашовым. Спортсмен признался, что они черпали вдохновение из роликов медийной футбольной команды 2DROTS.

«С проектом возвращаемся обратно. Вдохновлялись каналом по прыжкам в воду? Нет, вообще нет. Я даже не знаю такой. Скорее, 2DROTS вдохновлялись. Они делали футбольные челленджи, зарождали эту историю, а в фигурном катании такого не было никогда. Поэтому была такая идея – попробовать», — сказал Савосин в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Напомним, на данный момент у YouTube-канала Савосина и Мурашова 2,74 тыс. подписчиков.

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