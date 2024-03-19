«Скорее, 2DROTS вдохновлялись». Фигурист Савосин — о ведении YouTube-канала

Двукратный серебряный призёр этапов Гран-при России, вице-чемпион мира среди юниоров 2019 года Роман Савосин рассказал о YouTube-канале «Skating Skills», созданном совместно с фигуристом Егором Мурашовым. Спортсмен признался, что они черпали вдохновение из роликов медийной футбольной команды 2DROTS.

«С проектом возвращаемся обратно. Вдохновлялись каналом по прыжкам в воду? Нет, вообще нет. Я даже не знаю такой. Скорее, 2DROTS вдохновлялись. Они делали футбольные челленджи, зарождали эту историю, а в фигурном катании такого не было никогда. Поэтому была такая идея – попробовать», — сказал Савосин в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Напомним, на данный момент у YouTube-канала Савосина и Мурашова 2,74 тыс. подписчиков.