Елена Вайцеховская отреагировала на новость о смерти Василия Уткина

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка и обозреватель фигурного катания Елена Вайцеховская высказалась о смерти известного футбольного комментатора Василия Уткина, которая произошла сегодня, 19 марта.

«Не буду повторять избитое про «смерть забирает лучших», потому что это не так. Она забирает без селекции, просто наиболее ярких больнее отпускать. А Вася был ярок. Хотя даже не это главное. Он не боялся быть самим собой, чего сейчас боятся едва ли не все публичные персоны. Не боялся озвучить собственное мнение, не боялся совершить ошибки, не боялся признать, что может быть неправ.

Мы схлёстывались порой жёстко — в основном из-за Васиной привычки эмоционально рубить сплеча — навешивать ярлыки на людей спорта (не футбола), даже не слишком будучи в теме. И, несмотря на моё возмущение, порой бушующее, мог совершенно внезапно сменить тему: «Слушай, я так скучаю по посиделкам у вас на кухне, пригласи меня, а?»

И эта бездна обаяния растапливала своим напором все накопившиеся заочные шероховатости в отношениях. 52 ему исполнилось две недели назад, и, отвечая на мой звонок, он пробормотал виновато: «А я, сволочь такая, тебя забыл поздравить. Давай уже увидимся, что ли?..»

Вась, тебе так часто бывало в этой жизни плохо и больно… Ты, наверное, потому и жил так ярко внешне, да и людьми себя окружал постоянно, чтобы никому даже в голову не пришло, что внутри всё совсем не так. Что там может быть холодно, одиноко, а порой вообще беспросветно. И куча проблем со здоровьем в придачу. Пусть тебе будет хорошо, Вась! Идиотские слова, знаю. Просто других сейчас не находится, прости…», — написала Вайцеховская в своих социальных сетях.