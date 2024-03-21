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«Очень счастлива». Ли Ха Ин прокомментировала третье место в короткой программе ЧМ-2024

«Очень счастлива». Ли Ха Ин прокомментировала третье место в короткой программе ЧМ-2024
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18-летняя южнокорейская фигуристка Ли Ха Ин прокомментировала своё третье место в короткой программе на чемпионате мира в канадском Монреале.

Фигурное катание. ЧМ-2024. Монреаль, Канада
Женщины. Короткая программа
21 марта 2024, четверг. 00:00 МСК
Окончено
1
Луна Хендрикс
Бельгия
76.98
2
Изабо Левито
США
73.73
3
Ли Ха Ин
Южная Корея
73.55

«После турнира четырёх континентов я действительно устала от самой себя. Я задавалась вопросом — может быть, я недостаточно хороша для катания. Но я знала, что мне еще предстоит чемпионат мира, я хотела кататься для себя, и сделала это — думаю, именно поэтому сегодня всё прошло так хорошо. Я очень счастлива», — сказала Ли Ха Ин.

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.

По итогам короткой программы на ЧМ-2024 в Монреале Ли Ха Ин из Южной Кореи стала третьей с показателем 73,55 балла. Малое золото чемпионата мира завоевала Луна Хендрикс из Бельгии, набравшая 76,98 балла. Второе место заняла Изабо Левито из США с результатом 73,73 балла. Российские и белорусские спортсмены не были допущены на соревнования по политическим причинам.

В феврале 2023 года Ли Ха Ин стала победителем чемпионата четырёх континентов, прошедшего в американском Колорадо-Спрингс.

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