«Очень счастлива». Ли Ха Ин прокомментировала третье место в короткой программе ЧМ-2024

18-летняя южнокорейская фигуристка Ли Ха Ин прокомментировала своё третье место в короткой программе на чемпионате мира в канадском Монреале.

«После турнира четырёх континентов я действительно устала от самой себя. Я задавалась вопросом — может быть, я недостаточно хороша для катания. Но я знала, что мне еще предстоит чемпионат мира, я хотела кататься для себя, и сделала это — думаю, именно поэтому сегодня всё прошло так хорошо. Я очень счастлива», — сказала Ли Ха Ин.

По итогам короткой программы на ЧМ-2024 в Монреале Ли Ха Ин из Южной Кореи стала третьей с показателем 73,55 балла. Малое золото чемпионата мира завоевала Луна Хендрикс из Бельгии, набравшая 76,98 балла. Второе место заняла Изабо Левито из США с результатом 73,73 балла. Российские и белорусские спортсмены не были допущены на соревнования по политическим причинам.

В феврале 2023 года Ли Ха Ин стала победителем чемпионата четырёх континентов, прошедшего в американском Колорадо-Спрингс.