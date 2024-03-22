ЧМ-2024 по фигурному катанию, танцы на льду: во сколько ритм-танец, где смотреть

Сегодня, 22 марта, на ледовой арене «Белл-центр» в Монреале (Канада) стартуют соревнования фигуристов, выступающих в танцах на льду, в рамках чемпионата мира по фигурному катанию 2024 года.

Начало выступлений в ритм-танце на турнире танцевальных дуэтов запланировано на 18:20 мск.

На соревнованиях выступят действующие чемпионы мира американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, а также призёры прошлого мирового первенства в Сайтаме (Япония) Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри из Италии и канадский танцевальный дуэт Пайпер Гиллес и Поля Пуарье. За сборную Грузии в соревнованиях танцевальных дуэтов выступят экс-россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.