ЧМ-2024 по фигурному катанию, танцы на льду: во сколько ритм-танец, где смотреть
Поделиться
Сегодня, 22 марта, на ледовой арене «Белл-центр» в Монреале (Канада) стартуют соревнования фигуристов, выступающих в танцах на льду, в рамках чемпионата мира по фигурному катанию 2024 года.
Начало выступлений в ритм-танце на турнире танцевальных дуэтов запланировано на 18:20 мск.
Фигурное катание. ЧМ-2024. Монреаль, Канада
Танцы на льду. Ритм-танец
22 марта 2024, пятница. 18:20 МСК
Не началось
На соревнованиях выступят действующие чемпионы мира американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, а также призёры прошлого мирового первенства в Сайтаме (Япония) Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри из Италии и канадский танцевальный дуэт Пайпер Гиллес и Поля Пуарье. За сборную Грузии в соревнованиях танцевальных дуэтов выступят экс-россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.
Комментарии
- 22 марта 2024
-
15:20
-
11:52
-
11:47
-
10:22
-
09:43
-
09:30
-
09:14
-
05:42
-
00:53
-
00:47
-
00:34
-
00:27
-
00:16
- 21 марта 2024
-
23:59
-
22:43
-
22:10
-
21:00
-
20:57
-
15:35
-
15:26
-
15:10
-
11:09
-
11:01
-
07:04
-
06:46
-
06:20
-
06:02
-
05:15
-
01:08
-
00:06
- 20 марта 2024
-
23:47
-
23:22
-
22:52
-
22:37
-
22:21