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ЧМ-2024 по фигурному катанию, танцы на льду: во сколько ритм-танец, где смотреть

ЧМ-2024 по фигурному катанию, танцы на льду: во сколько ритм-танец, где смотреть
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Сегодня, 22 марта, на ледовой арене «Белл-центр» в Монреале (Канада) стартуют соревнования фигуристов, выступающих в танцах на льду, в рамках чемпионата мира по фигурному катанию 2024 года.

Начало выступлений в ритм-танце на турнире танцевальных дуэтов запланировано на 18:20 мск.

Фигурное катание. ЧМ-2024. Монреаль, Канада
Танцы на льду. Ритм-танец
22 марта 2024, пятница. 18:20 МСК
Не началось

На соревнованиях выступят действующие чемпионы мира американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, а также призёры прошлого мирового первенства в Сайтаме (Япония) Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри из Италии и канадский танцевальный дуэт Пайпер Гиллес и Поля Пуарье. За сборную Грузии в соревнованиях танцевальных дуэтов выступят экс-россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.

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