«В Беларуси фантастический зритель!» Костомаров анонсировал выступление в Минске с женой

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду, российский фигурист Роман Костомаров вместе с супругой – чемпионкой мира в танцах на льду Оксаной Домниной – анонсировал своё выступление в Минске (Беларусь) с номером «Письма любви». Шоу состоится 30 марта.

«Мы всегда в Минск приезжаем с большим удовольствием, уже много-много лет. Фантастический зритель в Беларуси! С большим удовольствием и нетерпением ждём этой встречи», — сказал Костомаров на YouTube-канале «БелТа».

«В Минске всегда очень тёплый приём – нас ждут, любят. Я думаю, что наш приезд и выход на лёд Романа пройдут с очень тёплым приёмом», — добавила Домнина.

Напомним, Костомаров был госпитализирован 10 января 2023 года с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у спортсмена развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. После этапа протезирования ног Костомаров начал тренироваться в больнице, откуда был выписан 6 июля после 175 дней лечения.