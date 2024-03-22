Диана Дэвис и Глеб Смолкин прокомментировали своё выступление в ритм-танце на ЧМ-2024

Серебряные призёры чемпионата России – 2022 в танцах на льду Диана Дэвис и Глеб Смолкин, в данный момент представляющие Грузию, прокомментировали свой старт на чемпионате мира – 2024, который проходит в Монреале (Канада).

За свой ритм-танец Дэвис и Смолкин получили от судей 74,46 балла и идут на промежуточном первом месте (на лёд ещё не вышли 14 дуэтов).

«Мы очень довольны сегодняшним катанием, оно было намного лучше и надёжнее, чем на чемпионате Европы. Конечно, нам ещё нужно будет посмотреть видео и протоколы. Мы внесли некоторые изменения в ритм-танец, чтобы увеличить скорости, и, я надеюсь, что сегодня это было заметно», — сказал Смолкин в пресс-зоне после проката.

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.