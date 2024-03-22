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Диана Дэвис: не ожидала получить лучшие оценки в сезоне на нашем первом ЧМ

Диана Дэвис: не ожидала получить лучшие оценки в сезоне на нашем первом ЧМ
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Серебряные призёры чемпионата России – 2022 в танцах на льду Диана Дэвис и Глеб Смолкин, в данный момент представляющие Грузию, позитивно оценили свой старт на чемпионате мира – 2024 в Монреале (Канада).

Смолкин: Это наш первый сезон после перерыва, поэтому мы решили не сильно экспериментировать и рисковать, но в будущем мы бы хотели сделать что-то более смелое.
Мы очень много стараемся работать над техническими аспектами, мы за этим и переходили в группу Алексея Килякова. Нам кажется, мы сильно улучшили рёберность скольжения, мы очень много внимания уделяем уровням – хоть сегодня они получились и не на максимум. Но мы стартовали в ранних разминках и не имели особых ожиданий по оценкам. Надеемся показать больше в произвольном танце.

Дэвис: Это наш первый чемпионат мира, мы не думали получить лучшие оценки в сезоне. Мы даже думали, что баллы будут немного ниже, но были к этому готовы.

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.

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