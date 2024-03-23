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Американцы Чок и Бэйтс — лидеры ЧМ-2024 по итогам ритм-танца, Дэвис и Смолкин идут 12-ми

В Монреале (Канада) танцевальные дуэты вступили в борьбу за медали чемпионата мира – 2024 по фигурному катанию. По итогам представления ритм-танцев промежуточными лидерами соревнований стали действующие чемпионы мира американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс.

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2024, Монреаль. Танцы на льду. Ритм-танец

1. Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (США) — 90,08 балла.

2. Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (Италия) — 87,52.

3. Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (Канада) — 86,51.

Отметим, что серебряные призёры чемпионата России – 2022 в танцах на льду Диана Дэвис и Глеб Смолкин, в данный момент представляющие Грузию, заняли по итогам ритм-танца промежуточное 12-е место (74,46 балла).

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.