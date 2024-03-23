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ЧМ-2024 по фигурному катанию: во сколько произвольный танец, где смотреть

Сегодня, 23 марта, в Монреале (Канада) на чемпионате мира по фигурному катанию — 2024 будут разыграны медали среди танцоров на льду. Победители и призёры турнира станут известны после того, как все дуэты представят произвольный танец. Начало соревнований — в 20:30 мск.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лидерами соревнований среди танцоров на льду после ритм-танца.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Танцы на льду

Положение после ритм-танца. Топ-3

1. Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (США) — 90,08 балла.

2. Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (Италия) — 87,52.

3. Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (Канада) — 86,51.

Отметим, что бывшие российские спортсмены, ныне выступающие за Грузию, Диана Дэвис и Глеб Смолкин с 74,46 балла идут на 12-й позиции.

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.