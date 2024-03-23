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ЧМ-2024 по фигурному катанию: во сколько произвольная программа у мужчин, где смотреть

ЧМ-2024 по фигурному катанию: во сколько произвольная программа у мужчин, где смотреть
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В ночь на воскресенье, 24 марта, в Монреале (Канада) в рамках чемпионата мира по фигурному катанию — 2024 пройдут финальные выступления в мужском одиночном катании. Спортсмены представят произвольные программы, после чего определятся победитель и призёры турнира. Старт прокатов — 01:00 мск.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лидерами соревнований среди мужчин после короткой программы.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины
Положение после короткой программы. Топ-3

1. Сёма Уно (Япония) — 107,73 балла.
2. Юма Кагияма (Япония) — 106,35.
3. Илья Малинин (США) — 105,97.

Отметим, что Сёма Уно является действующим чемпионом мира: он выиграл этот турнир в 2022 и 2023 годах.

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.

Фигурное катание. ЧМ-2024. Монреаль, Канада
Мужчины. Произвольная программа
24 марта 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Не началось
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