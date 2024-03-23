ЧМ-2024 по фигурному катанию: во сколько произвольная программа у мужчин, где смотреть

В ночь на воскресенье, 24 марта, в Монреале (Канада) в рамках чемпионата мира по фигурному катанию — 2024 пройдут финальные выступления в мужском одиночном катании. Спортсмены представят произвольные программы, после чего определятся победитель и призёры турнира. Старт прокатов — 01:00 мск.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лидерами соревнований среди мужчин после короткой программы.
Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины
Положение после короткой программы. Топ-3
1. Сёма Уно (Япония) — 107,73 балла.
2. Юма Кагияма (Япония) — 106,35.
3. Илья Малинин (США) — 105,97.
Отметим, что Сёма Уно является действующим чемпионом мира: он выиграл этот турнир в 2022 и 2023 годах.
Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.