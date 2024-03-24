Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Видео произвольного танца Дэвис и Смолкина на ЧМ-2024, где они заняли 12-е место

В субботу, 23 марта, в Монреале (Канада) спортсмены представили произвольный танец. Бывший российский дуэт, ныне представляющий Грузию, Диана Дэвис и Глеб Смолкин, занял итоговое 12-е место, набрав 188,34 балла по сумме двух прокатов.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео проката произвольного танца Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на чемпионате мира-2024.

За произвольный танец Дэвис и Смолкин получили 113,88 балла, что является лишь 14-м результатом из 20-и, показанных сегодня. Максимальные баллы в произвольном танце набрала канадская пара Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (133,17 балла).

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2024, Монреаль. Танцы на льду. Произвольный танец

1. Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (США) — 132,12 балла.

2. Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (Канада) — 133,17.

3. Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (Италия) — 129,00.