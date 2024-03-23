Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс стали чемпионами мира в танцах на льду

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс стали первыми на чемпионате мира в Монреале (Канада). Судьи оценили их выступление в 222,20 балла, разместив на первом месте как после ритм-, так и после произвольного танца.

Второе место у канадцев Пайпер Гиллес и Поль Пуарье — 219,68 балла. Замыкают тройку сильнейших итальянские фигуристы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри с результатом 216,52 балла.

Бывшие российские фигуристы, ныне выступающие за Грузию, Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали двенадцатыми — 188,44 балла.

Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале проходит с 20 по 23 марта. В соревнованиях уже третий год подряд не принимают участия российские спортсмены в связи с решением ISU об их отстранении.