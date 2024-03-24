Илья Малинин выиграл чемпионат мира по фигурному катанию

Американский фигурист Илья Малинин выиграл чемпионат мира, который проходил в Монреале (Канада) с 20 по 24 марта.

За произвольную программу американец получил от судей 227.79 баллов. Напомним, по итогам короткой программы Малинин занял третье место. По итогам двух прокатов американец получил 333.76 баллов, что позволило ему занять первое место на турнире.

Второе место на чемпионате мира занял представитель Японии Юма Кагияма. По итогам двух программ он набрал 309.65 баллов. В тройке лучших на чемпионате мира финишировал француз Адам Сяо Хим Фа. За короткую и произвольную программу в сумме он получил 284.39 балла.

Фигурное катание. Итоги чемпионата мира. Мужчины.

Илья Малинин (США) — 333.76

Юма Кагияма (Япония) – 309.65

Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 284.39

Сёма Уно (Япония) – 284.39

Джейсон Браун (США) — 274.33