Фото: реакция Ильи Малинина на рекордные баллы за ПП на чемпионате мира

Двукратный чемпион США в мужском одиночном катании американец Илья Малинин впервые в карьере завоевал титул чемпиона мира.

Это произошло на ЧМ-2024 в Монреале (Канада). Илья замыкал тройку призёров по итогам короткой программы. Однако американец блестяще выступил в произвольной и завоевал титул. Причём в ПП он установил новый мировой рекорд: его результат в 227,79 балла стал лучшим в этом виде за всю историю фигурного катания с текущей системой начисления баллов (начиная с сезона-2018/2019).

Малинин довольно эмоционально отреагировал на свои итоговые оценки.

Фигурное катание. Чемпионат мира – 2024, Монреаль. Мужчины. Итоговое положение

1. Илья Малинин (США) — 333,76 балла.

2. Юма Кагияма (Япония) – 309,65.

3. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 284,39.