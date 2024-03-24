Фото: реакция Ильи Малинина на рекордные баллы за ПП на чемпионате мира

Двукратный чемпион США в мужском одиночном катании американец Илья Малинин впервые в карьере завоевал титул чемпиона мира.
Это произошло на ЧМ-2024 в Монреале (Канада). Илья замыкал тройку призёров по итогам короткой программы. Однако американец блестяще выступил в произвольной и завоевал титул. Причём в ПП он установил новый мировой рекорд: его результат в 227,79 балла стал лучшим в этом виде за всю историю фигурного катания с текущей системой начисления баллов (начиная с сезона-2018/2019).
Малинин довольно эмоционально отреагировал на свои итоговые оценки.
Фигурное катание. Чемпионат мира – 2024, Монреаль. Мужчины. Итоговое положение
1. Илья Малинин (США) — 333,76 балла.
2. Юма Кагияма (Япония) – 309,65.
3. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 284,39.