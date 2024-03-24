Каролина Костнер высказалась о завоевании своим учеником Кагиямой серебряной медали ЧМ

Бывшая итальянская фигуристка Каролина Костнер, бронзовый призёр Олимпийских игр, чемпионка мира и пятикратная чемпионка Европы, высказалась о результатах своего ученика, японца Юмы Кагиямы, на чемпионате мира 2024 года. Напомним, спортсмен выиграл серебряную медаль.

«Я очень, очень горжусь им, просто вспоминая, что произошло с ним в прошлом году. Я помню, как в прошлом году он сидел дома в Японии, пытался справиться с травмами и найти способ восстановить силы, выдержать всю борьбу. Поэтому это путешествие до медали было долгим. Он очень много и последовательно работал, так что я очень, очень горжусь им. Я была взволнована, поэтому было очень приятно видеть, как он поставил перед собой цель улучшить не только техническую часть, продолжать развивать технику и вдохновляться мальчиками, которые выполняют все четверные, но при этом и поработать над второй оценкой, придать интенсивность своему художественному образованию. тренировать свой глаз в распознавании различных произведений искусства и применении их в своих выступлениях, чтобы его катание действительно стало утончённым. И это отличный шаг. Это огромный результат и хорошая база для движения вперёд», — сказала Костнер на пресс-конференции после проката Кагиямы.

Также тренер высказалась о том, какую медаль их команда и сам Кагияма ожидали получить на этом чемпионате мира.

«На самом деле, вы знаете, было очень сложно назвать какие-то конкретные цифры. Мы знали, что он может. Тренировки проходили очень хорошо и доставляли ему удовольствие, и в его глазах был виден огонь. Второе место, я считаю, это потрясающий результат, и он должен очень, очень гордиться собой. А также мы поздравляем других мальчиков с тем, что они устроили эти прекрасные выступления.», — добавила Костнер.