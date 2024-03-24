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Чемпионат мира — 2024 по фигурному катанию: результаты соревнований в каждом виде

Сегодня, 24 марта, закончился чемпионат мира – 2024 по фигурному катанию, который проходил с 20 по 24 марта в Монреале (Канада).

Публикуем результаты соревнований в каждом виде:

Спортивные пары

1. Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам (Канада) — 221,56 балла.

2. Рику Миура и Рюити Кихара (Япония) — 217,88.

3. Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин (Германия) — 210,40.

Женское одиночное катание

1. Каори Сакамото (Япония) — 222,96 балла.

2. Изабо Левито (США) — 212,16.

3. Ким Чхэ Ён (Южная Корея) — 203,59.

Танцы на льду

1. Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (США) — 222,20 балла.

2. Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (Канада) — 219,68.

3. Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (Италия) — 216,52.

Мужское одиночное катание

1. Илья Малинин (США) — 333,76 балла.

2. Юма Кагияма (Япония) — 309,65.

3. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 284,39.