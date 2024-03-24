Чемпионат мира — 2024 по фигурному катанию: результаты соревнований в каждом виде

Сегодня, 24 марта, закончился чемпионат мира – 2024 по фигурному катанию, который проходил с 20 по 24 марта в Монреале (Канада).
Публикуем результаты соревнований в каждом виде:
Спортивные пары
1. Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам (Канада) — 221,56 балла.
2. Рику Миура и Рюити Кихара (Япония) — 217,88.
3. Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин (Германия) — 210,40.
Женское одиночное катание
1. Каори Сакамото (Япония) — 222,96 балла.
2. Изабо Левито (США) — 212,16.
3. Ким Чхэ Ён (Южная Корея) — 203,59.
Танцы на льду
1. Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (США) — 222,20 балла.
2. Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (Канада) — 219,68.
3. Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (Италия) — 216,52.
Мужское одиночное катание
1. Илья Малинин (США) — 333,76 балла.
2. Юма Кагияма (Япония) — 309,65.
3. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 284,39.