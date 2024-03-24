Гербольдт: Малинин достоин сравнения с такими великими спортсменами, как Нэйтан Чен

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт высказалась о победе на чемпионате мира 2024 года, который проходил с 20 по 24 марта в Монреале (Канада), Ильи Малинина. По мнению спортсменки, американца уже можно сравнивать с самыми великими фигуристами в истории как по уровню выступлений, так и по потенциалу.

«Для многих его победа была ожидаемой. К сожалению, многие спортсмены высокого уровня часто сталкиваются с травмами. Они учатся восстанавливаться, преодолевать и выступать как на травме, так и сразу же после неё. Малинин превращается в настоящего спортсмена. Я была уверена, что он восстановится и поедет на чемпионат мира с целью победить.

Мне кажется, что Малинин достоин, чтобы его сравнивали с такими великими спортсменами, как Нэйтан Чен. Его результаты и элементы отчасти гены. Когда талантливый ребёнок рождается в спортивной семье, родитель передаёт свой спортивный опыт и умение ставить перед собой цели. Малинин — амбициозный, тренер у него и мама опытные», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.