Танцоры Гиньяр/Фаббри высказались об инциденте с порванной юбкой во время танца на ЧМ

Двукратные чемпионы Европы, серебряные и бронзовые призёры чемпионатов мира итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри на пресс-конференции после окончания соревнований в танцах на льду высказались о своём произвольном танце. Напомним, во время него случился неприятный инцидент, когда платье партнёрши зацепилось за лезвие конька и порвалось.

Гиньяр: В конце скользящего движения мой костюм зацепился за верхнюю часть лезвия, и когда я встала, я заметила, что что-то потянуло в другую сторону. Я увидела, что юбка порвана, и подумала, что я могу сделать? Я просто продолжила, как будто ничего не случилось. Марко увидел это и был немного осторожен на следующем подъёме, но это неважно, очень хорошо, что это не повлияло на результат.

Фаббри: Мы очень рады, что справились с программой. Я немного приболел в начале недели, так что выступать было немного тяжело. Мы довольны результатом, потому что нашей целью было снова подняться на подиум, и мы всего лишь вторая итальянская танцевальная пара, достигшая этого после нашего тренера Барбары Фузар-Поли. Мы гордимся и счастливы, что этот сезон закончился и мы можем немного отдохнуть.