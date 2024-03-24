Бенуа Ришо — о перспективах Адама Сяо Хим Фа: будем делать революцию

Бенуа Ришо, известный хореограф, а также тренер двукратного чемпиона Европы Адама Сяо Хим Фа, высказался о сумасшедших идеях, которые он хочет реализовать в постановках француза в будущем сезоне-2024/2025.

«У нас есть сумасшедшие идеи на следующий сезон. Теперь с ними всё должно быть проще, так как сам Адам стал более авторитетным, когда завоевал чемпионство Европы и медаль чемпионата мира. Теперь и я думаю, что я стал более уверенным в том, что делаю. Я хочу сказать, что мы с Адамом собираемся начать революцию. Мы собираемся делать больше сумасшедших вещей, которых люди никогда не делают. Да, я хочу использовать больше разных вещей, за которые, возможно, меня забанят. Кто же знает, как всё сложится. Но вот что я сказал Адаму перед тем, как он показал произвольную программу на этом чемпионате мира: «Всё внутри тебя. Тебе просто нужно отпустить это. Верю в тебя. И пойдём драться и сражаться, если ты хочешь быть настоящим чемпионом», — поделился Ришо в пресс-зоне после проката.

Также Ришо высказался о сальто на льду, которое делает его подопечный в своих произвольных программах даже на соревнованиях самого высокого уровня — чемпионатах мира и Европы, хотя оно запрещено правилами.

«Коронное сальто назад на льду от Адама я люблю. Я думаю, в целом нам нужно привнести новые элементы в фигурное катание. Нам нужно разрешить фигуристу делать такие элементы без штрафных баллов, дать фигуристам больше свободы для создания новых вещей. Знаете, да, я хочу видеть больше сумасшедших вращений. Я хочу увидеть новое творчество. Ведь толпа хорошо реагирует на это и становится ещё более сумасшедшей. Если мы видим такой эффект от зрителей на соревнованиях, значит, всё делаем правильно», — добавил Ришо.