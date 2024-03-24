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Видео ПП Адама Сяо Хим Фа, после которой он поднялся с 19-го на 3-е место

Видео ПП Адама Сяо Хим Фа, после которой он поднялся с 19-го на 3-е место
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В воскресенье, 24 марта, в Монреале (Канада) мужчины представили произвольные программы. Двукратный чемпион Европы Адам Сяо Хим Фа получил за свой прокат 206,90 балла, что лишь на балл отличается от его лучшего результата в карьере. Фигурист чисто исполнил пять четверных прыжков и два тройных акселя, что позволило ему подняться с 19-го места, которое он занимал после первого дня соревнований, на итоговое третье.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео фрагмента проката произвольной программы Адама Сяо Хим Фа на чемпионате мира — 2024.

Напомним, первое место на мировом первенстве 2024 года занял американец Илья Малинин. На второй строчке расположился японец Юма Кагияма. Прошлогодний триумфатор соревнований Сёма Уно остановился в шаге от пьедестала.

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