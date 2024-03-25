«Стараемся об этом не думать». Тренер Закроев — о третьем сезоне без международных стартов

Егор Закроев, тренер группы Павла Слюсаренко, высказался о третьем сезоне для российский фигуристов без международных соревнований.

«По поводу настроения — у нас всё очень легко и просто. У нас много пар, у нас очень много работы, поэтому мы стараемся об этом не думать. Мы, конечно, надеемся и готовимся, и будем готовы к тому, чтобы наши пары были в полной обойме, когда нас пустят на международные старты. Не только радовать наших болельщиков, но и болельщиков за рубежом. Показывать уровень нашей группы не только внутри России, но и по всему миру. Поэтому мы стараемся позитивно мыслить, продолжать работать, не опускать руки и ждать того, что скоро всё поменяется и нас выпустят на международную арену», — сказал Закроев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.