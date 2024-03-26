Костомаров: рад, что мы 20 лет вместе с Авербухом идём вперёд, несмотря на трудности

Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров, выступавший с Татьяной Навкой в танцах на льду, рассказал о выступлении на ледовым гала-шоу Санкт-Петербургского ледового театра в постановке хореографа и продюсера Ильи Авербуха, которое пройдёт сегодня, 26 марта, в Санкт-Петербурге.

«Мы 20 лет вместе с Ильей Авербухом работаем, выступаем, с окончания нашей карьеры спортвной. Мы рады, что это крупная дата, и по-прежнему мы все вместе, идём вперед, несмотря на трудрости, жизненные трудности, взлёты и падения. Мы по прежнему вместе.

Наш (с Оксаной Домниной) танец будет о том, как благодаря сильным женщинам, сильной моей жене я выжил и имею возможность с вмми разговаривать и выходить на лёд. Наш танец о любви, о том, что мы вместе. Мы уже не в первый раз его показываем, но в Петербурге в контексте этоно шоу — впервые", — приводит слова Костомарова корреспондент «Чемпионата» Валерия Кукалева.