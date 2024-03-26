Ягудин: Поддерживаю ли отношения с Валиевой? А она не человек, что ли?

Олимпийский чемпион 2002 года, четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин высказался об общении с российской фигуристкой Камилой Валиевой на пресс-конференции перед ледовым гала-шоу Санкт-Петербургского ледового театра в постановке серебряного призёра Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, хореографа и продюсера Ильи Авербуха, которое пройдёт сегодня, 26 марта, в Санкт-Петербурге.

«Поддерживаю ли я отношения с Камилой Валиевой после произошедших событий? А она не человек, что ли? Ровно такие же, какие были до. Наиглупейший вопрос», — приводит слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Валерия Кукалева.

Напомним, 29 января CAS принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Россию золотых медалей Олимпиады-2022 в командном турнире по фигурному катанию.