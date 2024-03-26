«Чудо, что нас по итогу допустили». Бетина Попова — о номере Мозалёва для шоу-турнира

Бывшая российская фигуристка, а ныне тренер Бетина Попова в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» высказалась о постановке номера чемпиону мира среди юниоров, участнику Олимпийских игр 2022 года Андрею Мозалёву для турнира шоу-программ «Русский вызов».

Бетина: Самая большая проблема заключалась в том, что мы репетировали в Москве, а выступление было в другом городе. Получается, мы репетировали полностью без реквизита. У нас должно было быть четыре зеркала, они должны были быть в рост человека, чтобы Андрей мог их взять с двух сторон и с ними что-то делать. Но когда мы приехали в Питер и увидели реквизит — зеркало было под три метра, с ним невозможно было делать ничего. Его можно было бы только, как грузчик, тащить по льду, и выглядело это катастрофично, ужасно, плохо. Я смотрела и думала: это провал.

На самом деле у нас был номер, слепленный на коленке. Это чудо вообще, что по итогу нас вообще допустили, у нас были некие трудности. Когда мы поняли, что с реквизитом прям катастрофа, мы начали пытаться слепить что-то другое, и прям до часа ночи мы этим всем занимались, и в итоге что-то поставили.

На самом деле, Андрей — огромный молодец, потому что он вывез чисто на своем артистизме и на своем умении кататься, поэтому это выглядело смотрибельно. Вообще, конечно, все было изначально по-другому, и как оно должно было быть ни я, ни Андрей не видели, потому что никакого реквизита нужного у нас не получилось. Но это наш косяк, потому что мы неправильно заказали эти зеркала, неправильно их нам померили и по итогу ужас.